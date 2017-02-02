Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Третья полоса
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Особенности современной семьи

Особенности современной семьи

В Рязанской области в прошедшем году было официально зарегистрировано 7236 браков – заметно меньше, чем в позапрошлом году. Ну а количество разводов сократилось незначительно; 4839 в 2016-м против 4992 в 2015-м году. Нетрудно подсчитать, что количество состоявшихся разводов составляет более половины от количества заключенных браков. Видимо, что-то у нас не так со скрепами, призванными хранить традиционное здоровое общество. И вот какой при этом появился парадокс. Все чаще имеет место «заведомый развод», когда люди вступают в брак, уже вынашивая мысль о разводе.

Закон о декриминализации «домашнего» насилия, который сегодня активно обсуждается и уже одобрен парламентариями, похоже, не добавит прочности традиционному браку, как это пытается кое-кто трактовать. Ведь что получается: если мужик избил знакомую (или, допустим, наоборот – она его), то можно и срок схлопотать. А вот если штампы в паспорте у агрессора и жертвы есть, то не возбраняется? Только штраф в конце месяца не забудьте заплатить?! Как говорят студенты в общаге перед экзаменом: «каждый учит, как он хочет».

Можно было бы, наверное, и не цепляться к молодежи, какую модель личной жизни ей выбирать: все-таки люди совершеннолетние могут себе позволить сделать самостоятельный выбор – будет это краткосрочный гражданский или просто быстро распавшийся брак. Но вот проблемы несовершеннолетних, возникающие в связи с этим, заставляют взглянуть на так называемые «недолговечные» браки более пристально. Есть ведь еще и такая цифра в статданных, про которую хорошо знают судебные приставы. Это рост общего числа алиментщиков и тех, кто активно «зажимает» положенные по суду выплаты своим детям. Вот это уже совсем нехорошо. И не только из-за материальной стороны дела. Ведь когда не выплачиваются алименты и приставы вынуждены искать родителя-должника по всей стране, в умах детей, воспитываемых в неполной семье, возникает мысль о том, что брак, по сути, ненадежный способ организации своей жизни. Подрастающее в неполных семьях поколение через определенное время станет основой общества (а рост неполных семей налицо, о чем также свидетельствует официальная статистика). И что в итоге? Уже даже не яма, а демографический обрыв?

Кризис семьи в ее традиционном понимании на сегодня, пожалуй, можно считать в числе основных врагов общества.

Как с этим бороться? Если бы я знал ответ на этот вопрос, давно бы вел соответствующие курсы и жил бы, как говорится, в Сочи. Но проблема эта – комплексная, и решать ее предстоит серьезно. Одно можно сказать наверняка. В той же Европе или США к традиционному браку относятся с большой бережностью. Дело не в том, что у них духовности больше (там этот термин, похоже, вообще не в ходу). Но в обществе классического капитализма репутация стоит на первом месте. В том числе и репутация семьи. Так что есть к чему и нам стремиться.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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