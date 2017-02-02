Гранты для фермеров

В минувшем году 32 К(Ф)Х представили свои заявки на конкурс среди начинающих фермеров

Победителями стали 15 хозяйств, которые с помощью государственной поддержки реализуют бизнес-планы по различным отраслям ведения сельхозпроизводства: молочное и мясное скотоводство, птицеводство, рыбоводство, овощеводство, выращивание зерновых. В числе победителей – по два фермерских хозяйства из Касимовского, Спасского и Сараевского районов, а также сельские предприниматели из Кадомского, Ермишинского, Пителинского, Сасовского, Рязанского, Скопинского, Рыбновского, Ухоловского и Шиловского районов.

Начинающим фермерам за счет федерального и областного бюджетов были перечислены средства гранта в размере 22,1 млн. рублей. На текущий момент на средства гранта приобретено 84 головы КРС молочного и мясного направления, 9600 голов птицы, 4 трактора, 9 единиц прицепной и навесной сельхозтехники, оборудование для производства и переработки молока, 500 кг семян, подключены к инженерным сетям и отремонтированы животноводческие помещения.

В этом году мероприятия по поддержке начинающих фермеров будут продолжены.

Что имеем – храним

В регионе мощности единовременного хранения овощей и картофеля составляют 165 тысяч тонн. Этого пока достаточно для выращенного урожая

Регион не только полностью снабжает себя картофелем и овощами, но и вывозит их в другие субъекты Федерации. Основным адресом поставки рязанского картофеля являются Москва и Московская область, куда отгружается более 30% реализуемой продукции. Также хозяйства области поставляют свою продукцию в Ивановскую, Владимирскую, Костромскую, Тверскую, Мурманскую области, в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Дагестан.

Перспективным направлением в реализации продукции является сотрудничество с федеральными торговыми сетями, этим активно занимаются колхоз «Заветы Ильича» Касимовского района, ООО «Авангард» Рязанского района, ООО «Агрохолдинг «Шиловский». Важны и поставки для нужд учреждений социальной сферы: яблоки для 14 детских садов и картофель для МП «Детское питание» города Рязани произведены в ООО «Авангард».

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru