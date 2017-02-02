Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Вторая полоса
Общество
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Прошлое нуждается в охране

Как сберечь исторический облик Рязани
Автор фото: Дмитрий Осинин | Прошлое нуждается в охране
Фото: Дмитрий Осинин.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия области, которое прошло в региональном правительстве под председательством вице-губернатора Сергея Филимонова.

В заседании приняли участие эксперт Министерства культуры РФ Ирина Маркина, министр культуры области Виталий Попов, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Вячеслав Макаров, начальник областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Олег Василькин, член Общественной палаты России, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова, главы администраций ряда муниципальных образований, представители музейных учреждений, общественных организаций, духовенства.

В ходе заседания был рассмотрен проект зон охраны объектов культурного наследия г. Рязани, обсуждались методики разработки и обоснования проектных решений, а также конкретные предложения, высказанные участниками в ходе заседания. Активная работа над проектом ведется уже несколько лет. Документ будет способствовать сохранению исторического облика центра города, позволит эффективно регулировать землепользование и градостроительную деятельность в пределах границ охранных территорий. По словам эксперта Министерства культуры РФ Ирины Маркиной, проект должен обеспечивать баланс между планами по развитию областного центра и сохранением исторически ценных объектов.

В настоящее время ведется детальная проработка проекта. Вице-губернатор Сергей Филимонов отметил, что проект пройдет широкое обсуждение с участием специалистов и представителей общественных организаций. «Проект будет утверждаться только после того, как будут рассмотрены все предложения и замечания, найдены оптимальные решения по каждому из них», – сказал Сергей Филимонов.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
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