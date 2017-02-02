Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Вторая полоса
АПК
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Миллионы – на развитие

Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Средства выделяются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.

Федеральные средства – 52,5 миллиона рублей – будут направлены на компенсацию затрат на строительство картофелехранилища на 17,5 тонны продукции в ООО «Агро-Союз Спасск».

На начало 2017 года общий объем финансирования АПК Рязанской области за счет средств федерального бюджета составляет 1753,3 миллиона рублей. В течение года этот показатель планируется пересмотреть для увеличения суммы, выделяемой на поддержку сельского хозяйства региона. Финансирование из областного бюджета утверждено на уровне 2016 года – в объеме 838,1 миллиона рублей.

По словам губернатора Олега Ковалева, АПК – один из ведущих секторов региональной экономики.

– Показатели в сельскохозяйственной отрасли растут в течение нескольких последних лет. Сейчас главное – сохранить позитивную динамику и двигаться дальше. В числе основных задач, стоящих перед региональным АПК, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение степени конкурентоспособности рязанской сельхозпродукции, – подчеркнул глава региона.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
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