Инициатива приветствуется

Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку

В Рязани, в Доме общественных организаций, состоялся семинар по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций.

В семинаре приняли участие представители министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области, руководители социально ориентированных НКО региона.

В частности, рассматривались вопросы, касающиеся основных направлений поддержки социально ориентированных НКО на региональном уровне, особенностей конкурсного отбора для предоставления субсидий в 2017 году, требований к заявкам на участие в конкурсе и к программам социально ориентированных некоммерческих организаций.

Прием заявок на предоставление субсидий из регионального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016–2020 годы» начнется 14 февраля 2017 года.

Заявки рассмотрит специальная комиссия. В ее состав войдут представители исполнительных органов государственной власти, Общественной палаты Рязанской области, представители общественных объединений региона.

Форма заявки, условия предоставления субсидий и перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе размещены на сайтах Дома общественных организаций (www.doo-rzn.ru) и министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области (www.minterobr.ryazangov.ru).