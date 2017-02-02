Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Вторая полоса
Общество
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На «отлично»

сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
На «отлично»
Фото: РИА «Новости» .

443 жителя Рязанской области получат «золотые» знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за успешное выполнение испытаний по итогам тестирования в период с октября 2016 года по январь 2017 года. Об этом информирует министерство молодежной политики, физической культуры и спорта региона.

Приказ о награждении отличников ГТО был подписан накануне министром спорта России Павлом Колобковым. «Золотые» знаки получат в общей сложности более 41 тысячи российских граждан, в том числе 443 рязанца.

Внедрение комплекса ГТО в Рязанской области происходит поэтапно. Во всех муниципалитетах работают центры тестирования, оснащенные комплектом необходимого оборудования, коллегии судей ГТО, активно ведется работа по популяризации Всероссийского комплекса. Рязанцы активно принимают участие в областных фестивалях и спартакиадах, направленных на популяризацию комплекса ГТО, а также массовых спортивных соревнованиях, таких как День здоровья и спорта, «Лыжня России», «Кросс наций». В настоящее время в автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано более 40 тысяч жителей региона.

В регионе создана современная спортивная база, которая позволяет населению готовиться и сдавать ГТО. На данный момент 3583 рязанца выполнили нормативы комплекса на знаки отличия, из них 1374 – на «золотые». В 2017 году стартовал III этап реализации комплекса ГТО – повсеместное внедрение комплекса среди всех категорий и групп населения региона.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Инициатива приветствуется
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На «отлично»
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