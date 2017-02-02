Сначала безопасность, а уже потом – доход

В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками

В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения надлежащего санитарного состояния территории разворотных кругов на конечных остановочных пунктах общественного транспорта, а также укрепления транспортной дисциплины водителей маршрутных такси.

Участниками совещания выработаны механизмы по обустройству перевозчиками конечных остановочных пунктов и поддержанию их территории в надлежащем состоянии.

Руководителям автотранспортных предприятий рекомендовано принять меры по снижению аварийности на пассажирском транспорте и обеспечить безопасные условия пассажирских перевозок. При повторном нарушении водителями Правил дорожного движения предложено направлять их для сдачи экзамена в ГИБДД, проводить внеочередные инструктажи с водительским составом по проверке знаний ПДД, а также направлять на профессиональную переподготовку.

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения Рязани, коммерческим перевозчикам предложено усилить контроль за технической исправностью подвижного состава, работающего на городских маршрутах, за надлежащим санитарным состоянием кузовов и салонов маршрутных такси, исключив случаи несанкционированного переоборудования салонов автобусов.

В случае систематических нарушений рекомендовано привлекать виновных должностных лиц и водителей к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

По материалам сайта администрации г. Рязани