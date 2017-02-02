Сначала безопасность, а уже потом – доход

Областная общественно-политическая газета
02:01 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительствеНовым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей МинаевВ Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу В Рязани сгорела дача Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев
Главная страница / Новости Рязани и области
02.02.2017
Просмотров: 75
№18 (5305) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Сначала безопасность, а уже потом – доход

В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Автор фото: Дмитрий Осинин | Сначала безопасность, а уже потом – доход
Фото: Дмитрий Осинин.

В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения надлежащего санитарного состояния территории разворотных кругов на конечных остановочных пунктах общественного транспорта, а также укрепления транспортной дисциплины водителей маршрутных такси.

Участниками совещания выработаны механизмы по обустройству перевозчиками конечных остановочных пунктов и поддержанию их территории в надлежащем состоянии.

Руководителям автотранспортных предприятий рекомендовано принять меры по снижению аварийности на пассажирском транспорте и обеспечить безопасные условия пассажирских перевозок. При повторном нарушении водителями Правил дорожного движения предложено направлять их для сдачи экзамена в ГИБДД, проводить внеочередные инструктажи с водительским составом по проверке знаний ПДД, а также направлять на профессиональную переподготовку.

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения Рязани, коммерческим перевозчикам предложено усилить контроль за технической исправностью подвижного состава, работающего на городских маршрутах, за надлежащим санитарным состоянием кузовов и салонов маршрутных такси, исключив случаи несанкционированного переоборудования салонов автобусов.

В случае систематических нарушений рекомендовано привлекать виновных должностных лиц и водителей к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

По материалам сайта администрации г. Рязани

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
По материалам официального сайта Правительства области
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Татьяна Клемешева
Вести районов
Вести районов
Общество
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Анна Добролежа
Общество
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Ольга Трубушкина
Общество
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Михаил Скрипников
Персона
Чувство Родины через годы и книги
Он прошел через войну, выжил в Сталинградской битве, вырастил детей, написал книги…
Авторская колонка
Особенности современной семьи
Михаил Скрипников
АПК
Вести АПК
Культура
Случай в больнице по-театральному
Премьера нового спектакля по пьесе Рэя Куни состоялась в областном театре драмы
Анна Добролежа
Культура
А у нас в Рязани… джаз
Живая ветка мирового культурного древа
Культура
Искусство «наивное» и не очень
ждет зрителей на выставке работ рязанских художников-любителей
Татьяна Банникова
Культура
По следам рязано-окских финнов
Во Дворце Олега работает выставка предметов, найденных в некрополях
Вероника Шелякина
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru