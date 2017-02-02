Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Вторая полоса
Общество
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Тема урока – «Будущая пенсия»

Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности

От чего зависит будущая пенсия и как повлиять на ее размер? Можно ли в течение жизни отслеживать объем собственных приобретенных пенсионных прав и как быстро и удобно обратиться в ПФР за услугой и консультацией?

Этим важным темам посвящены занятия в рамках программы по повышению пенсионной грамотности, которые ежегодно проводят специалисты ПФР для учащихся школ и ссузов по всей стране. В Рязанской области, по итогам 2016 года, уроки, лекции и экскурсии на тему пенсионных знаний посетили 4,2 тысячи учащихся.

Актуальность вопросов пенсионного обеспечения и страхования давно перестала быть исключительно прерогативой граждан, уже являющихся пенсионерами или чей возраст уже приближается к пенсионному. С юных лет россияне регистрируются в ПФР, а с первых лет трудовой жизни каждый гражданин уже формирует фонд пенсии, на которую он сможет рассчитывать в старости. Большое значение при этом имеет выбор профессии и места работы, ответственное отношение к законодательным нормам в качестве наемного работника, индивидуального предпринимателя или работодателя. Для того чтобы граждане смолоду ориентировались в этих вопросах и, соответственно, имели базовые знания о ключевых нормах законодательства, а также своих правах и обязанностях в этой сфере, Пенсионный фонд РФ с 2011 года реализует программу по повышению пенсионной грамотности среди учащейся молодежи.

На первом этапе программы во всех регионах ежегодно синхронно проводится акция «Единый день пенсионной грамотности», когда специалисты ПФР приглашают учащихся на экскурсии в управления и отделы, клиентские службы Пенсионного фонда РФ, посещают школы и техникумы с презентацией специализированных учебных пособий «Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни». Второй этап – это проведение тематических уроков и лекций в самих учебных заведениях.

На занятиях ученики старших классов и студенты приобретают ключевые знания об основах пенсионной системы в РФ, что положительно влияет на пенсионную грамотность и социальное просвещение, а также на правовую культуру подрастающего поколения.

С сентября 2016 года в Рязанской области работники отделения ПФР и его территориальных органов провели 35 экскурсий, а также уроки и лекции для учащихся 102 городских и сельских школ и 15 средних специальных учебных заведений. Всего в акции повышения пенсионной грамотности приняли участие 4283 учащихся, из которых 2732 человека – школьники, и 551 человек – студенты ссузов.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
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