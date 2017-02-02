Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Вторая полоса
Общество
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С пользой для здоровья

В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
С пользой для здоровья

Благодаря гранту Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» дети с синдромом Дауна в Рязанской области получили возможность начать занятия по программе «Лыжи мечты».

С начала реализации проекта прошли обучение два инструктора, получен комплект оборудования, организованы занятия горными лыжами в спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский».

«О программе «Лыжи мечты» я узнала в первый же год ее появления в нашей стране и сразу подумала, что это занятие подошло бы для детей с синдромом Дауна, – рассказывает председатель правления РРОО «Добрые сердца», координатор проекта «Лыжи мечты» в Рязанской области Элина Мальцева. – Недостаточные координация и равновесие, нарушения осанки вследствие низкого мышечного тонуса – все это свойственно нашим детям и прекрасно корректируется занятиями горнолыжным спортом».

Немаловажно, что такие занятия проходят на свежем воздухе. Вместе с тем происходит и социальная реабилитация не только ребенка, но и всей семьи. «Мы очень рады, что наш проект «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями с помощью горных лыж и других видов спорта по программе «Лыжи мечты» нашел поддер­жку у грантоператора БФ «Перспектива», – подчеркнула Элина Мальцева.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
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В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
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