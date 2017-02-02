Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Вторая полоса
Общество
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Неправильные градусы

Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем

В случае обнаружения фактов незаконной реализации в организациях розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции обеспокоенные этим граждане могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-100-22-62. Также министерство известило о продлении срока ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции было принято 23 декабря 2016 года сроком на 30 дней. За это время в регионе было изъято из оборота 375 единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

С 27 января юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 60 суток розничную торговлю спиртосодержащими непищевыми изделиями с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
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