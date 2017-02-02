Неправильные градусы

Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем

В случае обнаружения фактов незаконной реализации в организациях розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции обеспокоенные этим граждане могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-100-22-62. Также министерство известило о продлении срока ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции было принято 23 декабря 2016 года сроком на 30 дней. За это время в регионе было изъято из оборота 375 единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

С 27 января юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 60 суток розничную торговлю спиртосодержащими непищевыми изделиями с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.