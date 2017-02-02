Вечное и важное – в открытом доступе

Областная общественно-политическая газета
02:00 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей МинаевПроект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительствеЖитель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» В Рязани сгорела дача Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта
Главная страница / Новости Рязани и области
02.02.2017
Просмотров: 80
№18 (5305) |
Первая полоса
РВ ТВ
Версия для печати

Вечное и важное – в открытом доступе

Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Автор фото: Димитрий Соколов | Вечное и важное – в открытом доступе
Фото: Димитрий Соколов.

Рассчитать инвентаризационную стоимость квартиры, подготовить школьный проект, написать научную работу, найти информацию о предках – во всем этом помогут архивные данные.

Видео Димитрия Соколова.

Желающих работать с документами очень много, а старый читальный зал областного архива в здании на улице Лермонтова вмещает до 27 человек. Начальник главного архив­ного управления Рязанской области Александра Перехватова уверена: новый, второй зал в здании на Московском шоссе станет популярным и у жителей региона, и у гостей из других городов.

– Наш новый зал рассчитан на 45 человек. Прийти смогут все желающие: ученые, студенты, школьники и просто люди, интересующиеся разными областями знаний. Для их удобства открыты камеры хранения вещей и гардероб – в верхней одежде и с сумками к документам не допустят.

Важное новшество, по словам Александры Викторовны, – сосредоточение всех документов БТИ в одном здании. До 2001 года вся документация БТИ хранилась в муниципалитетах, затем была в федеральной собственности, а в декабре 2016 года, согласно Федеральному закону «О кадастровой деятельности» №221, перешла в распоряжение области. «Есть специальный перечень вопросов, которые можно решить с помощью документации БТИ. Это выдача копий технических паспортов и справок о владении имуществом, расчет инвентаризационной стоимости жилья, восстановление документов и другие. К сожалению, электронной базы данных пока нет. Решить эту проблему и ускорить обслуживание населения можно будет с помощью оцифровки», – объяснила начальник главного архивного управления.

Сейчас в областном архиве начался очередной этап работы по раскрытию партийных документов, начиная с 1920-х годов. Создана специальная межведомственная комиссия. В дальнейшем материалы о партийной работе станут более доступными для историков и других специалистов.

А пока рязанцы и гости города могут оценить удобства работы в новом читальном зале. В архиве хранится до трех миллионов различных документов, самые старые из которых – «ровесники» Куликовской битвы. Посетители архива останутся довольны, уверен заместитель правительства области Алексей Тюменев. Он поздравил директора архива Татьяну Синельникову и ее коллег с открытием читального зала и конференц-зала. «Это прекрасное событие и возможность собирать ваших коллег из других городов, демонстрировать им свои достижения. А успехов у вас предостаточно», – отметил Тюменев.

А если вы известная личность и хотите оставить о себе память для потомков, можете передать областному архиву фотографии и другие материалы, связанные с вашей жизнью и профессией. Именно так поступила семья легендарного рязанского фотографа Евгения Каширина. Теперь его биографию, как и жизни сотен других людей, будет проще изучать. А тем временем количество желающих поработать в архиве только растет, и новый зал не будет пустовать.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Анна Добролежа
Общество
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Общество
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
Людмила Иванова
Общество
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Ольга Трубушкина
Персона
Чувство Родины через годы и книги
Он прошел через войну, выжил в Сталинградской битве, вырастил детей, написал книги…
Авторская колонка
Особенности современной семьи
Михаил Скрипников
АПК
Вести АПК
Культура
Случай в больнице по-театральному
Премьера нового спектакля по пьесе Рэя Куни состоялась в областном театре драмы
Анна Добролежа
Культура
А у нас в Рязани… джаз
Живая ветка мирового культурного древа
Культура
Искусство «наивное» и не очень
ждет зрителей на выставке работ рязанских художников-любителей
Татьяна Банникова
Культура
По следам рязано-окских финнов
Во Дворце Олега работает выставка предметов, найденных в некрополях
Вероника Шелякина
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru