Вечное и важное – в открытом доступе

Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал

Рассчитать инвентаризационную стоимость квартиры, подготовить школьный проект, написать научную работу, найти информацию о предках – во всем этом помогут архивные данные.

Видео Димитрия Соколова.

Желающих работать с документами очень много, а старый читальный зал областного архива в здании на улице Лермонтова вмещает до 27 человек. Начальник главного архив­ного управления Рязанской области Александра Перехватова уверена: новый, второй зал в здании на Московском шоссе станет популярным и у жителей региона, и у гостей из других городов.

– Наш новый зал рассчитан на 45 человек. Прийти смогут все желающие: ученые, студенты, школьники и просто люди, интересующиеся разными областями знаний. Для их удобства открыты камеры хранения вещей и гардероб – в верхней одежде и с сумками к документам не допустят.

Важное новшество, по словам Александры Викторовны, – сосредоточение всех документов БТИ в одном здании. До 2001 года вся документация БТИ хранилась в муниципалитетах, затем была в федеральной собственности, а в декабре 2016 года, согласно Федеральному закону «О кадастровой деятельности» №221, перешла в распоряжение области. «Есть специальный перечень вопросов, которые можно решить с помощью документации БТИ. Это выдача копий технических паспортов и справок о владении имуществом, расчет инвентаризационной стоимости жилья, восстановление документов и другие. К сожалению, электронной базы данных пока нет. Решить эту проблему и ускорить обслуживание населения можно будет с помощью оцифровки», – объяснила начальник главного архивного управления.

Сейчас в областном архиве начался очередной этап работы по раскрытию партийных документов, начиная с 1920-х годов. Создана специальная межведомственная комиссия. В дальнейшем материалы о партийной работе станут более доступными для историков и других специалистов.

А пока рязанцы и гости города могут оценить удобства работы в новом читальном зале. В архиве хранится до трех миллионов различных документов, самые старые из которых – «ровесники» Куликовской битвы. Посетители архива останутся довольны, уверен заместитель правительства области Алексей Тюменев. Он поздравил директора архива Татьяну Синельникову и ее коллег с открытием читального зала и конференц-зала. «Это прекрасное событие и возможность собирать ваших коллег из других городов, демонстрировать им свои достижения. А успехов у вас предостаточно», – отметил Тюменев.

А если вы известная личность и хотите оставить о себе память для потомков, можете передать областному архиву фотографии и другие материалы, связанные с вашей жизнью и профессией. Именно так поступила семья легендарного рязанского фотографа Евгения Каширина. Теперь его биографию, как и жизни сотен других людей, будет проще изучать. А тем временем количество желающих поработать в архиве только растет, и новый зал не будет пустовать.