Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
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Вести районов
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Вести районов

ПРОНСК. Рязанская ГРЭС распахнула свои двери для 22 студентов третьего курса Новомичуринского многоотраслевого техникума, обучающихся по специальности «Электрические станции, сети и системы». Для практики ребятам отвели основные цеха предприятия, за каждым закрепили опытного наставника из числа сотрудников.

САСОВО. В районе идут отчеты о проделанной работе за прошедший год глав сельских поселений перед представительными органами власти и населением. Одновременно с главами отчитываются участковые инспекторы МО МВД «Сасовский». Первым о проделанной работе за год с оценкой «удовлетворительно» отчитался глава Батьковского сельского поселения Рустем Тактаров, который заострил внимание присутствующих на формировании бюджета, его доходной и расходной частях. О положении дел и криминогенной обстановке в поселении доложил участковый инспектор Андрей Корнеев. Подвел итог всему сказанному глава администрации района Сергей Макаров, который отметил, что в 2016 году на территории Батьковского сельского поселения проведена большая работа во всех направлениях. Он добавил, что все заданные в ходе отчета местными жителями вопросы будут рассмотрены и решены совместными усилиями в течение года.

КАСИМОВ. В городе еженедельно в течение зимнего периода проводится волонтерская акция «Снежный десант». В ней принимают участие студенты и школьники. Волонтеры очищают подходы к памятникам и обелискам на центральных улицах и в микрорайонах города.

РЯЖСК. В прошлом году произошла смена состава молодежной администрации района. На должность ее председателя избрали Олега Власенкова. На днях он выступил с докладом об итогах работы молодежной администрации района за год. Активистами были организованы более 20 акций, среди которых «Уроки мужества» и тематические классные часы. Отчитывался перед коллегами Олег в кабинете главы райадминистрации Андрея Насонова, который в итоге поблагодарил молодых людей за проделанную работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. На заседании были также обсуждены предстоящие задачи.

САРАИ. В Новобокине отпраздновали 100-летие со дня рождения Героя СССР, партизанского командира И.И. Копенкина. В спортивном зале сельского дома культуры в честь юбилея были проведены соревнования по волейболу. В турнире приняли участие 6 команд, в результате упорной и зрелищной борьбы победителями стали волейболисты села Алексеевка. В Новобокинской школе прошли торжества с участием руководства района, ветеранов войны, ветеранов спецслужб и местных жителей. Семь учащихся школы были приняты в ряды общественной организации «Патриот».

УХОЛОВО. В здании районной администрации прошло награждение участников Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В числе награжденных – заместитель главы района Марина Чеврычкина, руководитель муниципальной службы статистики Светлана Тетеркина, переписчики Жанна Голованова, Ирина Терентьева, Ирина Морозова, Наталья Семенова, глава Ольховского сельского поселения Светлана Калякина, другие.

РЫБНОЕ. Началась отчетная кампания глав поселений. Одним из первых с отчетом за 2016 год выступил глава Селецкого сельского поселения Михаил Адров. Он рассказал о большой работе, проведенной в минувшем году по благоустройству территории, о начале строительства дороги до села Шехмино, об участии органов общественного самоуправления в жизни поселения. Участники собрания оценили работу главы поселения как удовлетворительную.

СПАС-КЛЕПИКИ. Издревле на норинский родник приходили за святой водой жители окрестных деревень. Место вокруг него красивое: здесь делает большой изгиб река Нарма. Недавно родник полностью обновили по инициативе администрации Колесниковского сельского поселения, предпринимателей, местных жителей, собравших необходимую сумму денег. Новую часовню на роднике построили жители Норина по инициативе Игоря Корнева. Родник теперь – в бетонных кольцах. Администрация занимается расчисткой дороги к нему.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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№ 18 (5305) от
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Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
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