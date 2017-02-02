Вторая жизнь Дома культуры
В рамках рабочей поездки в Рыбновский район депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Елена Митина посетила социально-культурный центр (СКЦ) города Рыбное. В 2017 году он будет отремонтирован в числе шести учреждений культуры, вошедших в план проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Инициатива партии получила одобрение и стала федеральным проектом. Рязанской области на реализацию проекта выделено около 27 миллионов рублей.
Во встрече в СКЦ приняли участие заместитель председателя облдумы Михаил Кривцов, глава райадминистрации Владимир Зюба, жители Рыбного. В том, что здание было обоснованно включено в проект по ремонту, ни у кого нет сомнений.
Дом культуры был построен в 1956 году для железнодорожников. За 60 лет существования в нем ни разу не было капитального ремонта. За годы на стенах и потолке образовались огромные подтеки. Деревянное покрытие сцены износилось.
По словам директора СКЦ Натальи Малковой, ремонта требует каждое помещение. Также необходимо привести в порядок и внешний вид здания. В планах администрации центра строительство парковки, установка уличных тренажеров. Несмотря на открытие в Рыбном физкультурно-спортивного комплекса «Звезда», кружки, объединения и спортивные секции социально-культурного центра пользуются большой популярностью у местных жителей. 500 человек входят в составы клубных формирований и любительских объединений. Найти увлечение по вкусу в СКЦ могут люди всех возрастов и интересов. В кружках центра занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья.
– Проект «Местный дом культуры» рассчитан на три года. В список учреждений, которые первыми будут отремонтированы в рамках проекта, мы постарались включить клубы, работающие с большим количеством населения и ведущие активную работу. СКЦ города Рыбное – пример такого учреждения, – говорит Елена Митина.
Депутат встретилась с жителями города. Все работы проекта «Местный дом культуры» будут проводиться в непосредственном взаимодействии с населением. На местах будут созданы общественные советы. Елена Митина призвала родителей воспитанников СКЦ, молодежь и людей старшего поколения, которые занимаются в центре, а также активных жителей города вносить свои предложения по ходу ремонта и контролировать процесс его выполнения, чтобы использовать бюджетные средства с наибольшей пользой.
Помимо СКЦ города Рыбное, в 2017 году в рамках программы «Местный дом культуры» в регионе будут отремонтированы Дворец культуры им. В.И. Ленина города Скопина, кораблинский Дворец культуры, Дом культуры поселка Октябрьский (Михайловский район), Льговский поселенческий Дом культуры Рязанского района, Спасский районный Дом культуры.
02 февраля 2017