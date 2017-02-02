Вторая жизнь Дома культуры

Областная общественно-политическая газета
02:01 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительствеНовым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей МинаевУникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта В Рязани сгорела дача Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси
Главная страница / Новости Рязани и области
02.02.2017
Просмотров: 69
№18 (5305) |
Первая полоса
Общество
Версия для печати

Вторая жизнь Дома культуры

Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Автор фото: Анна Добролежа | Вторая жизнь Дома культуры
Фото автора.

В рамках рабочей поездки в Рыбновский район депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Елена Митина посетила социально-культурный центр (СКЦ) города Рыбное. В 2017 году он будет отремонтирован в числе шести учреждений культуры, вошедших в план проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Инициатива партии получила одобрение и стала федеральным проектом. Рязанской области на реализацию проекта выделено около 27 миллионов рублей.

Во встрече в СКЦ приняли участие заместитель председателя облдумы Михаил Кривцов, глава райадминистрации Владимир Зюба, жители Рыбного. В том, что здание было обоснованно включено в проект по ремонту, ни у кого нет сомнений.

Дом культуры был построен в 1956 году для железнодорожников. За 60 лет существования в нем ни разу не было капитального ремонта. За годы на стенах и потолке образовались огромные подтеки. Деревянное покрытие сцены износилось.

По словам директора СКЦ Натальи Малковой, ремонта требует каждое помещение. Также необходимо привести в порядок и внешний вид здания. В планах администрации центра строительство парковки, установка уличных тренажеров. Несмотря на открытие в Рыбном физкультурно-спортивного комплекса «Звезда», кружки, объединения и спортивные секции социально-культурного центра пользуются большой популярностью у местных жителей. 500 человек входят в составы клубных формирований и любительских объединений. Найти увлечение по вкусу в СКЦ могут люди всех возрастов и интересов. В кружках центра занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья.

– Проект «Местный дом культуры» рассчитан на три года. В список учреждений, которые первыми будут отремонтированы в рамках проекта, мы постарались включить клубы, работающие с большим количеством населения и ведущие активную работу. СКЦ города Рыбное – пример такого учреждения, – говорит Елена Митина.

Депутат встретилась с жителями города. Все работы проекта «Местный дом культуры» будут проводиться в непосредственном взаимодействии с населением. На местах будут созданы общественные советы. Елена Митина призвала родителей воспитанников СКЦ, молодежь и людей старшего поколения, которые занимаются в центре, а также активных жителей города вносить свои предложения по ходу ремонта и контролировать процесс его выполнения, чтобы использовать бюджетные средства с наибольшей пользой.

Помимо СКЦ города Рыбное, в 2017 году в рамках программы «Местный дом культуры» в регионе будут отремонтированы Дворец культуры им. В.И. Ленина города Скопина, кораблинский Дворец культуры, Дом культуры поселка Октябрьский (Михайловский район), Льговский поселенческий Дом культуры Рязанского района, Спасский районный Дом культуры.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
Вести районов
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Татьяна Клемешева
Общество
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Общество
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
Людмила Иванова
Общество
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Ольга Трубушкина
Общество
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Михаил Скрипников
Персона
Чувство Родины через годы и книги
Он прошел через войну, выжил в Сталинградской битве, вырастил детей, написал книги…
Авторская колонка
Особенности современной семьи
Михаил Скрипников
АПК
Вести АПК
Культура
Случай в больнице по-театральному
Премьера нового спектакля по пьесе Рэя Куни состоялась в областном театре драмы
Анна Добролежа
Культура
А у нас в Рязани… джаз
Живая ветка мирового культурного древа
Культура
Искусство «наивное» и не очень
ждет зрителей на выставке работ рязанских художников-любителей
Татьяна Банникова
Культура
По следам рязано-окских финнов
Во Дворце Олега работает выставка предметов, найденных в некрополях
Вероника Шелякина
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru