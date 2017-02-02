Вторая жизнь Дома культуры

Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту

В рамках рабочей поездки в Рыбновский район депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Елена Митина посетила социально-культурный центр (СКЦ) города Рыбное. В 2017 году он будет отремонтирован в числе шести учреждений культуры, вошедших в план проекта «Единой России» «Местный дом культуры». Инициатива партии получила одобрение и стала федеральным проектом. Рязанской области на реализацию проекта выделено около 27 миллионов рублей.

Во встрече в СКЦ приняли участие заместитель председателя облдумы Михаил Кривцов, глава райадминистрации Владимир Зюба, жители Рыбного. В том, что здание было обоснованно включено в проект по ремонту, ни у кого нет сомнений.

Дом культуры был построен в 1956 году для железнодорожников. За 60 лет существования в нем ни разу не было капитального ремонта. За годы на стенах и потолке образовались огромные подтеки. Деревянное покрытие сцены износилось.

По словам директора СКЦ Натальи Малковой, ремонта требует каждое помещение. Также необходимо привести в порядок и внешний вид здания. В планах администрации центра строительство парковки, установка уличных тренажеров. Несмотря на открытие в Рыбном физкультурно-спортивного комплекса «Звезда», кружки, объединения и спортивные секции социально-культурного центра пользуются большой популярностью у местных жителей. 500 человек входят в составы клубных формирований и любительских объединений. Найти увлечение по вкусу в СКЦ могут люди всех возрастов и интересов. В кружках центра занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья.

– Проект «Местный дом культуры» рассчитан на три года. В список учреждений, которые первыми будут отремонтированы в рамках проекта, мы постарались включить клубы, работающие с большим количеством населения и ведущие активную работу. СКЦ города Рыбное – пример такого учреждения, – говорит Елена Митина.

Депутат встретилась с жителями города. Все работы проекта «Местный дом культуры» будут проводиться в непосредственном взаимодействии с населением. На местах будут созданы общественные советы. Елена Митина призвала родителей воспитанников СКЦ, молодежь и людей старшего поколения, которые занимаются в центре, а также активных жителей города вносить свои предложения по ходу ремонта и контролировать процесс его выполнения, чтобы использовать бюджетные средства с наибольшей пользой.

Помимо СКЦ города Рыбное, в 2017 году в рамках программы «Местный дом культуры» в регионе будут отремонтированы Дворец культуры им. В.И. Ленина города Скопина, кораблинский Дворец культуры, Дом культуры поселка Октябрьский (Михайловский район), Льговский поселенческий Дом культуры Рязанского района, Спасский районный Дом культуры.