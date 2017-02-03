Активисты школьных музеев встретятся в Рязани на городском фестивале

XX городской фестиваль «Школьный музей» откроется 7 февраля в 12 часов в школе №49 (ул. Предзаводская, д. 17)

Участниками фестиваля станут активисты школьных музеев, музейных уголков, историко-патриотических объединений общеобразовательных учреждений Рязани. В рамках фестиваля состоится защита проектов участников в конкурсной номинации «Лучший проект на тему: «Люблю тебя, мой край родной».

Организаторами выступили Детско-юношеский Центр «Звезда», школа №49 при поддержке управления образования и молодежной политики администрации Рязани.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 96-17-18 – Волохова Любовь Владимировна.

Источник: сайт администрации Рязани