Активисты школьных музеев встретятся в Рязани на городском фестивале
Участниками фестиваля станут активисты школьных музеев, музейных уголков, историко-патриотических объединений общеобразовательных учреждений Рязани. В рамках фестиваля состоится защита проектов участников в конкурсной номинации «Лучший проект на тему: «Люблю тебя, мой край родной».
Организаторами выступили Детско-юношеский Центр «Звезда», школа №49 при поддержке управления образования и молодежной политики администрации Рязани.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 96-17-18 – Волохова Любовь Владимировна.
Источник: сайт администрации Рязани
03 февраля 2017