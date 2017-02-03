Рязанские производители молока обсудят отношения с торговыми сетями и банками на съезде в Москве

VIII Съезд Национального союза производителей молока пройдет 7 февраля с 10.00 до 14.00 в рамках ежегодной специализированной выставки животноводства и племенного дела «Агрофарм 2017» (г. Москва, ВВЦ, павильон №75, большой конференц-зал).

В работе Съезда примут участие представители профильных министерств и ведомств, а также органов управления АПК регионов России, производители и переработчики молока Таможенного союза, а также другие заинтересованные участники рынка.

В деловой программе Съезда запланировано подведение итогов года, будет представлен отчет о работе Союза, новые задачи на 2017 год, обсуждение проблем доведения субсидий и перспективы развития молочного животноводства в текущих экономических условиях, отношения производителей с торговыми сетями, кредитными организациями и другие важные вопросы.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области