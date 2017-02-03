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02.02.2017
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Общество
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«ТКР» выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом Рязанской области

1 февраля состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию под председательством руководителя Роскомнадзора Александра Жарова (полный состав комиссии опубликован на сайте Роскомнадзора). В ходе работы телеканал «ТКР» (телекомпания «Край Рязанский») выбран путем голосования в качестве обязательного общедоступного регионального телеканала на территории Рязанской области. Из 13 членов комиссии 11 отдали приоритет «ТКР».

В соответствии с федеральным законодательством свои голоса от региона представили: от исполнительной власти – министр по делам печати и массовых коммуникаций Ольга Чуляева, от законодательной власти – начальник управления информационного и технического обеспечения областной Думы Татьяна Манаева. От главного федерального инспектора Владимира Сарафанова голос был оглашен представителем Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

В июле 2016 года вступили в силу поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», предписывающие операторам кабельного телевидения разместить обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Законопроект был внесен по итогам медиа-форума ОНФ «Правда и справедливость», где Президент РФ В.В. Путин поддержал инициативу об обеспечении доступности для массового зрителя местных телеканалов.

Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ. Таким образом, обеспечивается устойчивый доступ жителей регионов к местным телепрограммам. Решение о выборе принимается Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

На состоявшемся 1 февраля заседании комиссии выбирались региональные телеканалы для субъектов Центрального федерального округа. На получение вещания на «21 кнопке» в Рязанской области претендовали телеканал «ТКР» (телекомпания «Край Рязанский») и Рязанский телеканал «Городской» (ЗАО «Видиком-Медиа»). Директор ГАУ ОГТРК «Край Рязанский» Сергей Кузнецов представил презентацию «ТКР», директор телеканала «Городской» (ЗАО «Видиком-Медиа») Геннадий Евсюков –презентацию своего канала. По итогам обсуждения подавляющим большинством голосов «ТКР» (телекомпания «Край Рязанский») был выбран в качестве обязательного общедоступного регионального телеканала на территории Рязанской области.

Телекомпания «Край Рязанский» работает в регионе с 1999 года. В 2014 году компания получила лицензию на вещание в кабельных сетях. На сегодняшний день телеканал вещает 24 часа в сутки, из них 6 часов – собственного вещания. Более 75% контента составляет национальная продукция. С 2016 года компания осуществляет он-лайн вещание на собственном сайте в сети Интернет. Программы телеканала «Края Рязанского» ежегодно принимают участие в международных, всероссийских и межрегиональных творческих конкурсах, неоднократно становились их победителями и лауреатами.

Источник: сайт министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области

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