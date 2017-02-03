В Рязани ищут очевидцев ДТП

Сотрудники следственного отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по региону устанавливают очевидцев такого происшествия.

21 января в 2 часа 25 минут в Рязани на 4-м километре Северной окружной дороги водитель, управляя автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны поселка Борки в направлении Муромского шоссе, не справился с управлением и совершил наезд на опору стационарного электрического освещения.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10, каб. 208, или по телефону: (4912) 29-95-88.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области