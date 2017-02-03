В матче с «Химиком» ХК «Рязань» не сумел удержать преимущество

Гости вели дело сначала к овертайму, а затем и к серии буллитов, в которой преуспели – 2:3

Голы: 1:0 – СТАРЦЕВ (Маслов, 15.47); 2:0 – ПЕТРАКОВ (Маслов, Денежкин, 32.22 – бол.); 2:1 – Богомолов (Шацкий, Цыплаков, 46.29 – бол.); 2:2 – Гусев (Шацкий, Родионов, 56.52); 2:3 – Шацкий – п.б.

Во вчерашнем матче ХК «Рязань», казалось, твердо намерен забрать три очка в матче с одним из аутсайдеров. Хозяева, в расположение которых из Ярославля вернулись восстановившиеся после травм Николай Аверин и Данил Юртайкин (оба сходу попали в состав) по разу забросили в первых двух периодах. Заметное преимущество рязанцев в стартовой двадцатиминутке материализовал Кирилл Старцев, замкнувший передачу из-за ворот Артема Маслова. Следующая треть основного времени уже прошла в относительно равной борьбе, но вновь отличились «бело-синие» - Иван Петраков в большинстве получил шайбу на дальней штанге и красиво переиграл голкипера «Химика» Дениса Синягина.

Что случилось с нашей командой в третьем периоде, для большинства присутствующих во Дворце спорта «Олимпийский» осталось загадкой. «Горожане» зарылись в защите (1 бросок в створ ворот соперника за двадцать минут), видимо, рассчитывая сберечь преимущество малой кровью. И просчитались. «Химик», видя, что добивать его никто не собирается, осмелел. В итоге, сначала воскресенцы усилиями Николая Богомолова сами реализовали большинство. А затем, несмотря на тайм-аут наставника хозяев Алексея Алексеева, сравняли счет – Алексей Гусев подставил клюшку под дальний бросок партнера и шайба запорхнула точно в дальнюю «девятку».

В овертайме ХК «Рязань» постарался наверстать упущенное, создав несколько опасных моментов, но поймал кураж Синягин. Более того, чуть было не пропустил, когда защитники сумели вынести шайбу с самой ленточки ворот. Впрочем, они лишь отсрочили приговор. На буллитах Александр Пиманкин отразил первые три броска гостей, но нападающие поддержать точными бросками своего голкипера не сумел. В результате, Никита Шацкий принес победу своей команде, которая в этот вечер куда нужнее была «горожанам».

ХК «Рязань» держится в заветной зоне, добавив в копилку одно очко, и теперь их стало 67. Это позволяет занимать 15-ю позицию. Но конкуренты снизу идут очень плотной группой, и в любой момент рязанцев может накрыть целая лавина команд. Чтобы этого не случилось, необходимо побеждать. Очередной матч «горожане» проведут 5 февраля на своем льду против «Динамо» из Балашихи. Начало в 17.00.

Источник: сайт ХК «Рязань»