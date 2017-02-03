Около 300 старшеклассников из Рязанской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап олимпиады проходит по 21 предмету, по 13 из которых проводится единый государственный экзамен

Как информирует сайт правительства области со ссылкой на министерство образования региона, на сегодняшний день состоялись испытания по математике, русскому, английскому и французскому языкам, литературе, праву, физике, астрономии, экономике, истории, физкультуре. В них приняли участие около 300 школьников 9-11 классов – победители и призеры муниципального этапа олимпиады. В рамках регионального тура испытания проводятся на базах Рязанского института развития образования, Рязанского государственного университете имени С.А. Есенина, Академии ФСИН РФ, учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады.