Около 300 старшеклассников из Рязанской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
Как информирует сайт правительства области со ссылкой на министерство образования региона, на сегодняшний день состоялись испытания по математике, русскому, английскому и французскому языкам, литературе, праву, физике, астрономии, экономике, истории, физкультуре. В них приняли участие около 300 школьников 9-11 классов – победители и призеры муниципального этапа олимпиады. В рамках регионального тура испытания проводятся на базах Рязанского института развития образования, Рязанского государственного университете имени С.А. Есенина, Академии ФСИН РФ, учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады.
03 февраля 2017