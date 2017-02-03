В Рязани «Лада Ларгус» столкнулась с «ВАЗ-2113»

ДТП произошло вчера в 15.14 в Рязани напротив дома 3А по улице Интернациональной. Как сообщает сайт УМВД России по области, 48-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ-2113». Произошло столкновение. В результате пассажир автомобиля «Лада Ларгус» - 75-летняя женщина, а также пассажирка «ВАЗа» - 20-летняя девушка, - получили травмы.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области