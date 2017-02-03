Рязанские хоккеисты присоединились к профилактической акции «Сложности перехода»
Как сообщает сайт УМВД России по области, хоккеисты ХК «Рязань» и Ночной хоккейной лиги откликнулись на предложение сотрудников регионального ГИБДД принять участие в профилактической акции и призвать водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения на пешеходных переходах.
На последней тренировке перед ответственным матчем с ХК «Химки» из Воскресенска рязанские хоккеисты прямо на льду с плакатами в руках призвали своих болельщиков и всех жителей и гостей Рязани быть законопослушными участниками дорожного движения.
К данной акции присоединились и спортсмены Ночной хоккейной лиги. В соцсетях хоккеисты выложили свои фотографии с профилактическим стикером акции и с хештегами в поддержку социальной кампании «Сложности перехода».
Фото с сайта УМВД России по Рязанской области
03 февраля 2017