В Рязанской области злоумышленники взламывали продуктовый магазин, ограбить его им помешал полицейский

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейский межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» с помощью граждан на месте преступления задержал злоумышленников, пытавшихся взломать дверь продуктового магазина в селе Истье.

Поздно вечером к участковому уполномоченному полиции Роману Сандрыкину, обслуживающему село Истье Старожиловского района, обратились местные жители.

Граждане рассказали, что в селе Истье из здания продуктового магазина доносится странный шум.

Полицейский немедленно приехал к магазину и задержал двух злоумышленников, которые с помощью кувалды и слесарных инструментов взламывали дверь в торговый зал магазина. Первые две двери в магазин они уже открыли, и тут их задержали.

К покушению на кражу оказались причастны 27-летний рязанец и его 20-летняя подружка.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.