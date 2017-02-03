В Рязанской области злоумышленники взламывали продуктовый магазин, ограбить его им помешал полицейский
Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейский межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» с помощью граждан на месте преступления задержал злоумышленников, пытавшихся взломать дверь продуктового магазина в селе Истье.
Поздно вечером к участковому уполномоченному полиции Роману Сандрыкину, обслуживающему село Истье Старожиловского района, обратились местные жители.
Граждане рассказали, что в селе Истье из здания продуктового магазина доносится странный шум.
Полицейский немедленно приехал к магазину и задержал двух злоумышленников, которые с помощью кувалды и слесарных инструментов взламывали дверь в торговый зал магазина. Первые две двери в магазин они уже открыли, и тут их задержали.
К покушению на кражу оказались причастны 27-летний рязанец и его 20-летняя подружка.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.
03 февраля 2017