В Рязани ищут очевидцев летнего ДТП

Следственным отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 18 августа прошлого года в 18.40 в Рязани напротив дома №9 по улице Промышленная. 25-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Мицубиши Лансер», двигаясь в направлении улицы Интернациональная, сбил переходящего проезжую часть 78-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912)25-65-59 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб.212.