Рязанское отделение Фонда социального страхования сообщает: с 1 февраля увеличился размер пособий по материнству и детству

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 88 от 26 января 2017 года с 1 февраля 2017 года на 5,4 % проиндексированы пособия по материнству и детству. Пособие при рождении ребенка увеличено на 837,68 рубля и составляет теперь 16 350,33 рубля.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет равняется:

- по уходу за первым ребенком - 3 065,69 рубля

- по уходу за вторым ребенком - 6 131,37 рубля

До 613,14 рубля «подросло» пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Напомним, с 1 января максимальный размер единовременной страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием увеличен до 94 018 рублей, ежемесячной страховой выплаты – до 72 290,4 рубля.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в этом году составляет 755 000 рублей.