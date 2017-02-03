За ночь с улиц Рязани вывезли больше 2000 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации Рязани, сегодня ночью город чистили 92 единицы техники. Снег вывозили с улиц Братиславской, Крупской, Полетаева, проезда Завражнова, Первомайского проспекта, Московского шоссе. Всего было вывезено 2 132 кубических метра снега.

Сегодня в уборке задействовано 4 трактора, 4 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц областного центра вывезен 111 951 кубометр снега.