Губернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником УФСБ РФ по Рязанской области Сергеем Ерофеевым

Встреча состоялась сегодня, информирует сайт регионального правительства.

Полковник Сергей Ерофеев, ранее проходивший службу в должности первого заместителя начальника УФСБ России по Ростовской области, назначен начальником Управления ФСБ РФ по Рязанской области. Генерал-майор Александр Лазнов, прежде занимавший этот пост, в связи с плановой кадровой ротацией убыл к новому месту службы. Накануне ему был вручен знак отличия «Знак великого князя Олега Рязанского».

Во время встречи губернатор Олег Ковалев и вновь назначенный руководитель УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.