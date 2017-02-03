Жителя Рязани подозревают в незаконном хранении наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники получили информацию, что 45-летний рязанец может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств. В ходе проверки сведения подтвердились и злоумышленника задержали. В его жилище полицейские обнаружили три самодельных контейнера с тремя видами сильнодействующих синтетических наркотических средств, среди которых героин, общим весом два грамма.

Задержанный злоумышленник ранее был судим за тяжкие преступления в рамках широко известного судебного процесса над участниками организованной преступной группировки «Слоновская», к которой он принадлежал. После того, как он отбыл наказание, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.