Рязанские аграрии совещаются с Россельхозбанком

Тема обсуждения – льготное кредитование

Встречи сотрудников Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» с руководителями сельхозпредприятий и главами районных поселений проходят в преддверии полевых работ. Как информирует сайт регионального минсельхоза, совещания уже прошли в Сараевском, Александро-Невском и Сасовском районах. На них обсудили перспективы сотрудничества банка и аграриев. Особо внимание собравшихся было акцентировано на новом механизме льготного кредитования сельхозпроизводителей, вступившем в силу с 1 января 2017 года.

В соответствии с новым порядком субсидирования, в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.