Рязанцы могут определить самого вежливого медрегистратора

В регионе стартовал конкурс «Вежливый медицинский регистратор»

Конкурс пройдет с 1 февраля по 1 ноября. Как информирует сайт регионального минздрава, в состязаниях участвуют 54 медицинские организации.

Проголосовать за лучшую регистратуру пациенты могут специальным стиккером в лечебном учреждении либо на официальном сайте регионального минздрава. Промежуточные итоги конкурса с определением лидеров будут подведены ко Дню медицинского работника.

Конкурс организован в целях повышения эффективности работы лечебно-профилактических организаций региона, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению, повышения качества и доступности медицинской помощи, распространения передовых форм и методов работы, оценки профессионализма, проявления милосердия и доброты по отношению к пациентам.

Инициаторами проведения конкурса выступили министерство здравоохранения области, Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области и Рязанская ассоциация медицинских сестер.