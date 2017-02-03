В Рязани стартует конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества «Начало»

Он будет посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и пройдет с 7 февраля по 27 августа во Дворце детского творчества

Участниками фестиваля могут стать школьники Рязани, Рязанской области, регионов России в трех возрастных категориях: 1- 4 класс, 5 – 8 класс, 9 -11 класс. Свои творческие силы участники могут испытать на следующих секционных площадках: исследователи (историческое и литературное краеведение); поэты; прозаики; чтецы; книголюбы; иллюстраторы; журналисты; авторы-исполнители.

Кроме того, в программе фестиваля предусмотрены обучающие семинары, секции, мастер-классы, психологические тренинги, встречи с представителями творческих союзов.

Прием электронных заявок - до 7 февраля. Прием конкурсных работ - 7, 8, 9 февраля.

Подробную информацию о фестивале можно получить по телефону: 8 (4912) 44-16-76 – Плаксина Анастасия Сергеевна, Грендо Маргарита Вячеславовна, Фёдорова Елена Владимировна, а также на сайте: http://www.rgddt.ru.