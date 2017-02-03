Сотрудники Госавтоинспекции продолжат выявлять нетрезвых водителей в Рязанской области

Завтра и в выходные в регионе пройдут масштабные профилактические рейды

В частности, 3 февраля на территории Рязани сотрудники Госавтоинспекции будут проводить масштабное оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению и недопущению управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Планируется проведение мероприятия на одной из центральных улиц города с привлечением большого количества инспекторов ГИБДД. Сотрудники ДПС будут с помощью конусов ограждать полосу для движения и путем остановки целой полосы проверять водителей на состояние опьянения. Об этом информирует сайт регионального УМВД России.

Главной задачей будет привлечение широких масс общественности к проблематике пьянства за рулем.