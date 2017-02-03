В Рязанской области в городе Рыбное прошли соревнования по спортивной ловле на мормышку со льда

Турнир проводился на Кубок главы города Рыбное. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов. В итоге первое место занял Алексей Мезенцев (улов 1480 гр.), второе – Олег Тинин (1410 гр.), третье – Сергей Тимонин (582 гр.).

В номинации «Первая рыба» победил Владимир Горин. Среди женщин-рыбаков лучшей стала Светлана Махрова. Самым опытным рыбаком признан Леонид Копытов (г. Михайлов). Награду «За бережное отношение к природе» получила Людмила Фирсова. В номинации «Самый молодой рыбак» выиграл Даниил Кудюков. Все победители получили дипломы и ценные призы от главы города Рыбное, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.