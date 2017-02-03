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02.02.2017
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Победитель международного конкурса пианистов сыграет в Рязани с симфоническим оркестром

Музыкант, композитор Никита Мндоянц выступит завтра на сцене областной филармонии. Начало – в 19 часов
Победитель международного конкурса пианистов сыграет в Рязани с симфоническим оркестром

Артист уже неоднократно давал концерты на этой площадке. Аккомпанировать ему, как и прежде, будет Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Сергея Оселкова.

В новой программе пианиста – концерт №2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор И. Брамса, а также симфония №6 си-минор Д. Шостаковича. Последнее произведение выбрано еще и потому, что концерт Мндоянца входит в филармонический абонемент «Академия», посвященный 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Пианист и композитор Никита Мндоянц – выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Еще во время обучения он стал стипендиатом многих благотворительных фондов, а в 23 года был принят в Союз композиторов РФ. На данный момент Мндоянц – солист Московской государственной академической филармонии и лауреат международных конкурсов. Одно из последних достижений музыканта - победа на международном конкурсе пианистов в Кливленде (США).

Фото пресс-службы Рязанской филармонии

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