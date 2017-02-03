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Главная страница / Новости Рязани и области
02.02.2017
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Рязанская группа ANTHiLL представит новые песни

Рязанская группа ANTHiLL представит новые песни

Коллектив, играющий современные мелодичные рок-песни на русском и английском языках, выступит в баре Old Fashion. Музыканты представят новые песни, аранжировки уже известных поклонникам композиций и кавер-версии рок-хитов. Специальным гостем вечера станет Сана Шаландина. Она впервые будет аккомпанировать группе на саксофоне.

Группа ANTHiLL исполняет музыку в стиле пост-панк. Отличительные черты коллектива – мелодичность, эклектичность и контральто-вокал певицы Анны Павловой, педагогом которой была участница проекта «Голос» Элла Хрусталева. ANTHiLL – активные участники городских концертов и фестивалей, в том числе «Подбелка» и «Босиком», а также организаторы летнего фестиваля «Парковка». В 2016 году группа приняла участие в фестивале «Ионосфера» (Санкт-Петербург). На данный момент музыканты записали один мини-альбом и два сингла.

Концерт в баре Old Fashion состоится в субботу, 4 февраля, в 19:00. Стоимость билетов – 200 рублей.

Фото группы ANTHiLL

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