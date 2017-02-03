Задачи органов местного самоуправления Рязанской области обсудили на семинаре-совещании

Семинар прошел в рязанском Доме общественных организаций

В программу совещания вошли вопросы, касающиеся полномочий органов местного самоуправления, системы муниципальных правовых актов, организации работы представительного органа.

Одной из основных тем стало обсуждение организации внешнего и внутреннего финансового контроля. Начальник отдела финансового контроля министерства региональной безопасности и контроля области Наталья Никитинская сообщила, что в 2016 году отдел провел 67 проверок, которые выявили нарушения по использованию бюджетных средств. Среди основных нарушений - неправомерное использование субсидий для создания рабочих мест для инвалидов и средств для строительства и ремонта дорог.

В числе приоритетных задач органов местного самоуправления - укрупнение ряда сельских поселений, создание единых администраций, реализация проекта местных инициатив и создание ТОСов.