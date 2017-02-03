В Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга

Открыла его компания «МТС» в одном из бизнес-центров города. Стратегическое решение о централизации работы с клиентами малого и среднего бизнеса было принято в компании более года назад. На выбор площадки был объявлен конкурс, победу в котором одержала Рязань.

В числе критериев учитывались социально - экономические показатели в работе, а также уровень культуры сотрудников. Немаловажную роль сыграло и взаимодействие компании с региональной властью.

Модель взаимоотношений довольно проста. Из федерального центра телемаркетинга сотрудники компании (более 200 человек) будут делать звонки на предприятия страны и предлагать им различные услуги связи, а также реагировать на потребности и спрос бизнесменов. По словам руководства компании, уже сейчас сформирована внушительная клиентская база, основанная на уже существующих контактах. База будет ежедневно пополняться за счет новых клиентов.