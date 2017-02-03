Сегодня в Рязани отметили День победы в Сталинградской битве

На площади Победы собрались участники Великой Отечественной войны, представители правительства области, Рязанской областной Думы, администрации Рязани и Рязанской городской Думы, а также ряда общественных организаций Рязани.

Собравшиеся по традиции в память о погибших в Сталинградской битве возложили к Вечному огню алые гвоздики. В этом году впервые на площадь Победы не смогли приехать непосредственные участники боев под Сталинградом и в самом городе. Многие уже ушли из жизни, кто-то болеет или просто в силу возраста не может выйти из дома.

По словам председателя совета организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Рязанской области Николая Ткача, сейчас на учете только в его организации состоят 1656 участников войны. Есть еще и другие ветеранские коллективы, но и там в живых остались единицы тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался с врагом.

Их место в рядах ветеранов уже занимают те, кто воевал в локальных войнах. Не обходятся подобные торжественные мероприятия и без участия кадетов. Сегодня на площадь Победы пришли ребята из кадетских классов школ Рязани. Накануне в детско-юношеском центре «Звезда» состоялась встреча курсантов Академии ФСИН России с воспитанниками. На встрече говорили о Сталинградской битве, героях, защищавших город на Волге, историческом значении этого великого сражения.