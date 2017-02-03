Дзюдоист из рязанской спортшколы «Юпитер» поборется за «Большой шлем»

Сайт администрации Рязани сообщает, что дзюдоист Андрей Волков примет участие в составе сборной России в международном турнире по дзюдо среди мужчин и женщин престижной серии «Большой шлем», который пройдет в Париже с 10 по 12 февраля.

Первый в этом году супертурнир принесет победителю 500 рейтинговых очков, за «серебро» спортсмен получит 300 очков и 200 – за «бронзу». Сейчас Андрей Волков занимает в мировом рейтинге в супертяжелом весе (свыше 100 кг) 11-е место (1192 очка – лучший среди россиян). Спортсмен занимается в спортивной школе «Юпитер» под руководством заслуженных тренеров России Андрея Попова и Олега Быстрова.