Рязанские психологи и педагоги обсудили, как помочь людям, имеющим различные зависимости

Сегодня, 2 февраля, в Главном управлении ЗАГС Рязанской области состоялся «круглый стол». В его ходе собравшиеся обсудили, какую помощь следует оказывать людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией.

Инициатором проведения «круглого стола» выступил Совет психологов, созданный при Главном управлении ЗАГС Рязанской области. В разговоре приняли участие преподаватели РГУ имени С.А. Есенина, РГМУ имени академика И.П. Павлова, сотрудники областного клинического наркологического диспансера, комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», студенты.

«Поднятая сегодня тема весьма актуальная», – отметила заместитель начальника главного управления ЗАГС Рязанской области Татьяна Семенченко. По ее словам, несколько лет назад большое число разводов происходило из-за того, что один из супругов страдал игровой зависимостью. «Сейчас, когда игровые клубы и казино в городе закрыты, ситуация стала значительно лучше», – подчеркнула она.

Педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» Мария Роньшина обратила внимание на то, что сегодня дети в раннем возрасте попадают в зависимость от компьютерных игр. С этим бороться бывает весьма сложно.

Один из наиболее острых вопросов, рассмотренных на «круглом столе», – суициды. По словам профессора кафедры психиатрии РГМУ имени академика И.П. Павлова Алексея Меринова, только у трех процентов суицидников есть психические расстройства. По его мнению, особенно внимательно нужно относиться к подросткам, чаще с ними разговаривать.

На «круглом столе» говорилось и о том, что в России от алкоголя умирает один миллион человек в год. Средний возраст употребляющих наркотики – шестнадцать-восемнадцать лет. Двадцать процентов от общего числа наркозависимых – школьники. Было отмечено, что после лечения лишь пять процентов полностью избавляется от наркотической зависимости.