11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство

Вынесен приговор жителю города Новомичуринска Игорю Куимову, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, 6 апреля прошлого года Куимов распивал спиртные напитки в компании двух своих знакомых в квартире одного из них. Во время застолья между Куимовым и хозяином квартиры возникла ссора, переросшая в драку. Их товарищ решил разнять дерущихся и получил от Куимова удар ножом в спину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а Куимов скрылся.

В ходе расследования Куимов не признавал себя виновным и выдвигал различные версии защиты, которые были опровергнуты добытыми в ходе следствия доказательствами.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя Игорю Куимову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.