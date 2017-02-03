Лучший работник АПК России трудится в ООО «Можары» в Рязанской области

В рамках проведения Всероссийского агрономического совещания, которое состоялось на территории ВДНХ в Москве, были награждены лучшие работники агропромышленного комплекса России. Среди них - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Можары» Сараевского района Иоанн Петрович Мороз (иеромонах Кассиан).

За достижение рекордных показателей производства растениеводческой продукции в 2016 году он получил Благодарность министерства сельского хозяйства Российской Федерации, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Иеромонах Кассиан является насельником Данилова монастыря г. Москвы, несет послушание и трудится в обществе с ограниченной ответственностью «МОЖАРЫ» с момента его основания. За эти годы сельскохозяйственное предприятие по производству растениеводческой продукции стало одним из передовых и высокорентабельных предприятий Рязанской области.

Напомним, что в 2016 году валовой сбор зерна в хозяйстве составил 13416 тонн при урожайности в 42 ц/га. Большая часть получаемой высококачественной пшеницы перерабатывается на муку на собственной современной мельнице.