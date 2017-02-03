В Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года

В отделениях Почты России стартовала досрочная подписка, сообщает представитель УФПС Рязанской области. С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-е полугодие этого года можно во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru.