Областная общественно-политическая газета
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Двадцать восьмая полоса
Вернисаж
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Цвет живоносный

Выставка «В начале пути» в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» – первая после вступления С. Чушкина в Союз художников
Автор фото: Татьяна Клемешева. На фото: Сергей Чушкин на открытии выставки
Фото автора.
На снимке: Сергей Чушкин на открытии выставки

Рисунок, сделанный по фотографии, – почти документалистика, цепко схватывающая все детали. Сюжет «из головы» – фантастика, особый мир со своими законами. Классическая живопись, основанная на множестве этюдов, – слияние реальности, выдумки и переживаний художника. А творение в технике alla prima – фотография мира, помноженная на фотографию души художника. Живописец Сергей Чушкин работает именно так, «в один присест», и привычные нам сцены жизни обретают под его кистью новое выражение.

Воссоздавать мир на холсте может только тот, кто хорошо знает и любит его. Сергей Владимирович многое успел узнать о мире и людях за свою жизнь. Еще молодым человеком он проводил экскурсии и делал снимки в Рязанском художественном музее, а затем перебрался в Ленинград – получать образование в институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР. Выбор учебного заведения не был случайным: Сергей Чушкин с детства любил рисовать и фотографировать. Первым его педагогом стал художник Александр Бабий, выучивший не одно поколение детей. Затем были занятия в изостудии Дворца культуры профсоюзов и вечерние уроки рисунка в Рязанском художественном училище… Словом, с искусством Сергей Владимирович был связан всегда – и творчество стало ему подспорьем в духовной деятельности.

В 1990 году Сергей Чушкин стал священником и около двадцати лет благоустраивал знаменитый рязанский Преображенский храм (Спаса на Яру) – тот, что сейчас на высоком берегу Трубежа рядом с памятником Сергею Есенину. Отец Сергий сам расписывал стены и потолки, создавал уют и красоту – и теперь в церкви есть мозаичные полы, сияют купола храма – красивого и светлого дома Господня. Правда, сам Сергей Владимирович там больше не служит – уже несколько лет он трудится настоятелем Введенской церкви в селе Борисково, которое находится в Рязанском районе. И очень многое о работе священнослужителя с паствой говорит количество людей, пришедших на открытие его новой выставки. Прихожане приехали с родственниками и маленькими детьми, поздравили духовного наставника и буквально задарили его цветами. Светлана Колобаева уверена: все дело в необыкновенном тепле и свете этого человека, которыми он одаривает каждого.

– Я знаю Сергея Владимировича больше десяти лет, – поделилась Светлана. – Когда он еще проводил богослужения в Рязани, я ходила к нему исповедоваться и причащаться. И все эти годы слежу за его творчеством в Интернете – у него такие прекрасные работы! Конечно, сейчас я реже куда-то выбираюсь: все время посвящаю сыновьям Федору и Тимофею. Но сегодня решила обязательно прийти на открытие выставки, поговорить с батюшкой и показать своим мальчикам картины. И при первой же возможности съезжу к отцу Сергию в храм в Борисково. Думаю, многие его рязанские прихожане приезжают туда.

А воздушная живопись рассказывает о Сергее Чушкине так же красноречиво и просто, как и огромное количество его близких, друзей и «духовных детей». Это простые сюжеты разных лет – цветущие сады и зимние дороги к одиноким домикам, плеск южных волн и бег облаков над полем. Но каждая из картин выписана так любовно, внимательно и нежно, что чувствуешь: это были моменты, ухваченные в том же месте и в тот же час, и каждый кусочек жизни проживался художником с благодарностью Богу. Потому что даже серые рязанские избы, стылые весенние реки и неброские леса хороши по-своему, если принимать себя как часть именно этого мира. Так что пожелаем Сергею Владимировичу здоровья и долголетия: выставкой «В начале пути» он отметил 60-летие, он член Союза художников России, у него есть богатый творческий опыт, дети и внуки, друзья и паства. И мы – благодарные зрители, с благоговением смотрящие на сохраненную красоту.

Экспозиция будет открыта для посещения до 20 февраля.

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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Димитрий Соколов
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