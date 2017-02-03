Ключи от рая

80 лет Рязанской области

Их когда-то искал уроженец далекого села Сасовского района, мыслитель Николай Федоров. Ищут и наши современники, приезжающие в Ключи на философские беседы. Благодатное место притягивает гостей обилием родников. А после пожара, говорят, забили новые.

Дорога до села Ключи от поселка Батьки напоминает федеральную трассу – широкая и асфальтированная, зимой ее регулярно расчищает грейдер. Но свое неофициальное название – Батьковская рублевка – это сельцо в тридцати с лишним километрах от Сасова получило не из-за дороги.

В Ключах в каждом доме есть газ, а чистейшая артезианская вода поступает по трубам. Колодцы остались привычной деталью пейзажа, но тропы к ним давно засыпало снегом. Своим бытовым благополучием село обязано пожарам 2010 года. Двадцать четыре дома вспыхнули как свечи. Рустема Тактарова, нынешнего главу Батьковского сельского поселения, огонь застал в дороге: «Я лег на землю и почувствовал, как волна жара пронеслась над спиной, а потом накрыло дымовой завесой. Было очень страшно».

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Людей в беде не оставили – кому-то построили новые дома, кому-то выплатили денежную компенсацию. Правда, расцвет сельской жизни, едва забрезжив на горизонте, остался мечтой. Построенный суперсовременный фельдшерско-акушерский пункт с отделением для рожениц и лежачих больных за шесть лет так и не дождался ни одного новорожденного. Пустует и трехкомнатная квартира со всеми удобствами для фельдшера в левом крыле ФАПа. Сторожит двухэтажное здание староста села Виктор Марушин. Вечно пустующее стационарное отделение решили переделать под маневренный жилой фонд, надо же как-то содержать огромные площади. «Эх, нам бы такой ФАП лет 30 назад, когда в селе было две школы – начальная и неполная средняя, отделение совхоза, свинарник, овчарня, конюшня, кузница и 120 коров», – вздыхают жители.

Ничего из перечисленного давно не осталось, сейчас зимует здесь 12 жителей, прописано 26, да визжит старенькая пилорама.

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– Веселое время наступает летом и в новогодние праздники, – говорит Марушин, насыпая горшнями семечки в птичьи кормушки возле своего крыльца. – Вон в те высокие дома приезжают москвичи с семьями, позапрошлым летом насчитали 70 ребятишек.

И я вообразил этот гомон отдыхающих, глядя на слетевшихся к угощению пернатых. Виктор Иванович специально ездит на рынок за семечками, с начала холодов скормил птицам 18 ведер. Ко всему, что летает, староста неравнодушен – был командиром самолета в Турлатове. Став пенсионером, вернулся на родину.

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На так называемых дачников в селе не намолятся – семьи порядочные, многодетные, непьющие, да вдобавок набожные. Устраивают у себя по домам театрализованные представления, ходят колядовать, у них тут и снежная горка и каток, а летом волейбольная площадка. Но как подходят холода, село глубоким сном засыпает под снежным одеялом. Продукты привозят сюда на автолавке раз в неделю, можно ездить по магазинам на электричке, до станции идти два километра.

– А как же свежий хлеб? – срывается с языка чисто городской вопрос.

– Мы сами его дома печем, – отвечает староста.

Очень часто в селах церкви превращали в клубы. Здесь мы увидели другую картину – клуб и библиотека переоборудованы под храм. Для жителей, в основном пожилых, он оказался важнее, чем очаг культуры. Строили церковь на пожертвования, передавая из уст в уста фразу покойного митрополита Симона, ее освятившего: «Где грешили, там будете и отмаливать». Люди кивают: «Грехов в клубе, видать, было совершено у нас немало».

Звонница на храме Покрова Пресвятой Богородицы пока в проекте, колокола хранятся в семье Марушиных. Вез их в Ключи уроженец здешних мест Александр Матвеевич Воробьев, да в электричке его обокрали. К счастью, воришек быстро разыскали и колокола вернули. А Воробьев принялся за строительство часовни возле кладбища, где упокоились его родственники. Возил на велосипеде бревна, вырезал из дерева орнаменты, покупал иконы. Получился маленький храм с алтарной частью, под крышей которого Александр Матвеевич устроил себе небольшую келью. Мне показали маленький люк, куда он залезал. Там, видать, и молился за село, пока не подошел к концу срок его земной жизни. Успел Александр Матвеевич много – поставить обелиск своим землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, а еще всколыхнуть общественный интерес к уроженцу села Ключи Николаю Федоровичу Федорову.

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Для тех, кому имя Федорова мало что говорит, краевед оставил на стене часовни под стеклом кратенькую биографию мыслителя, устремления которого разделяли Циолковский, Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев. Вчитываюсь в поблекшие строчки текста, отмечая про себя, какие же особенные черты философа Федорова запали в душу краеведа, ставшего горячим поклонником его идей и одним из организаторов философских бесед и чтений, проходящих здесь, в Ключах.

«Он был своего рода святой по высоким нравственным принципам и по аскетическому образу жизни».

«Питался более дешевыми продуктами и умудрился выделять деньги более бедным, которые хорошо знали день его зарплаты. От повышения окладов Федоров отказывался в пользу семейных сослуживцев…»

Ценят на селе достаток, а почитают только праведников. Так было, есть и будет.

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Название селу дали из-за обилия родников. Говорят, что воду из имения князей Гагариных возили прямо к императорскому столу, она обладает особым вкусом и целебной силой.

И как же соответствует это название – Ключи всей философии Федорова, искавшего универсальный ключ к пониманию смысла жизни.

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Что роднило этих разных людей – Льва Толстого, Достоевского и Федорова? Идейно сближала их мысль о сверхчеловеке. Только каждый намечал собственные пути в осуществлении этого качества, сводившегося к максимальному осуществлению образа Божия. Но у Федорова концепция еще более, как говорят сейчас, продвинутая. Он считал, что замысел Творца на земле исполнен неважно, и человеческий разум должен помочь довести его до совершенства. По его словам, нынешняя Вселенная стала слепой, идет к разрушению, к хаосу. И радикальным злом явились небратские отношения между людьми. Причем «небратство» это запрограммировано природой: новые поколения вытесняют предыдущие, чье-то рождение неминуемо ведет к чьей-то смерти. А жить вечно должны все! И когда-нибудь, верил Федоров, одухотворенный разум человека найдет способ победить смерть, которая «есть торжество силы слепой, не нравственной».

Теме всеобщего воскрешения Федоров отдавал всю свою мыслительную и душевную энергию, это был уже не человек, а почти демиург во плоти. Последние годы жизни он провел в Румянцевской библиотеке маленьким сгорбившимся старичком и умер в бедности 15 декабря 1903 года в Мариинской больнице г. Москвы.

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За самоваром на поляне нынче ведутся философские беседы в Ключах. На территорию бывшего имения князей Гагариных, внебрачным сыном одного из которых и был Николай Федоров, приезжают приверженцы его идей из разных областей России, США, Японии, Германии… Человеколюбивые идеи Федорова близки в наше время не только гуманитариям, но и технарям, мечтающим подарить человеку бессмертие за счет «апгрейда» его организма. Правда, терминов «трансгуманизм» и «постчеловечество» при жизни Федорова еще не было и не известно, как бы он сам отнесся к идеям киборгизации.

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Жалко, что зимой в селе пофилософствовать не с кем. Глава поселения Рустем Тактаров радушный человек, но ему не до бесед о вечном.

Впрочем, философия у него тоже есть. Он хочет для себя такого устройства жизни, чтобы не быть без вины виноватым, к чему наше мужское население во многих профессиональных сферах пытаются приучить. Виноватыми легче манипулировать. А здесь Рустем Назыфович чувствует себя свободно и на своем месте – решает коммунальные вопросы, ищет воришек, укравших кладбищенские ограды, гоняет заезжих коммивояжеров, пытающихся развести на деньги доверчивых стариков. Пока не знает, что делать с дорогой к селу: на одном ее участке асфальтовое покрытие не удается обнаружить.

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За чашкой чая в гостях у Любови Николаевны Марушиной им есть о чем поговорить. У главы поселения остался в Луганске отец, у Любови Николаевны в Донецке проживает племянница, а сын уже переехал в Россию и сразу совершил подвиг – вынес человека из горящего дома, за что отмечен грамотой. До сих пор вспоминают, как Батьки пришли на помощь Ключам, люди сели на трактора, подхватили ведра и приехали. В трудную минуту народ умеет объединяться. И философ Федоров, доживи он до наших дней, наверняка увидел бы в этом зачатки сверхчеловечества.

– Нам рано жить воспоминаниями, у нас история впереди, – бодрится староста Виктор Марушин.

И я ему почему-то верю. На родине мыслителей и бессребреников по-другому быть не может. Мир вокруг нас творится силой мысли и слова. Если не верите, почитайте Федорова и найдите свои ключи к разгадке смысла жизни.