Спор юных за победу

В гимназии №2 завершились соревнования личного первенства Рязани по классическим шахматам. В турнире приняли участие 130 юных шахматистов, которые соревновались в четырех возрастных группах по швейцарской системе в девять туров.

У мальчиков до 11 лет по семь очков набрали четверо. По дополнительным показателям победителем стал Михаил Салтыков. Далее в итоговой турнирной таблице два Арсения: Ефремов (второе место), Сараев (третье место).

У девочек этого возраста с 6,5 очка первенствовала Анастасия Иванова. В общем зачете с мальчишками она была шестой.

В возрастной группе мальчиков 2006 – 2007 годов рождения по восемь очков набрали два участника. Дополнительные показатели вывели на первое место Дмитрия Овчинникова, на второе – Михаила Трифонова. Четыре девочки этого возраста завершили соревнования, набрав по шесть очков. Первой по дополнительным показателям была Вероника Смалева (в общем зачете она была третьей), второй – Дарья Орлова, третьей – Анна Желтова, четвертой – Татьяна Белова.

Среди юношей 2004 – 2005 годов рождения первенствовал Михаил Челебаев – 8,5 очка. У девушек этого возраста – Ангелина Устинович – 6,5 очка. Ангелина набрала столько же баллов, что и занявший третье место Артем Пронкин, но уступила по дополнительным показателям.

В старшей возрастной группе – 2002–2003 годов рождения – дополнительные показатели для определения победителей считать не пришлось. Победы одержали: среди юношей – Евгений Чебалкин, набравший семь очков, и Валентина Климанова с 4,5 очка (и десятым местом в общем с юношами зачете).

Андрей Хаджиев,

Андрей Хаджиев