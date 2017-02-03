Областная общественно-политическая газета
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№20 (5307)
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03.02.2017
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№20 (5307) |
Двадцать третья полоса
Игры разума
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Спор юных за победу

Спор юных за победу

В гимназии №2 завершились соревнования личного первенства Рязани по классическим шахматам. В турнире приняли участие 130 юных шахматистов, которые соревновались в четырех возрастных группах по швейцарской системе в девять туров.

У мальчиков до 11 лет по семь очков набрали четверо. По дополнительным показателям победителем стал Михаил Салтыков. Далее в итоговой турнирной таблице два Арсения: Ефремов (второе место), Сараев (третье место).

У девочек этого возраста с 6,5 очка первенствовала Анастасия Иванова. В общем зачете с мальчишками она была шестой.

В возрастной группе мальчиков 2006 – 2007 годов рождения по восемь очков набрали два участника. Дополнительные показатели вывели на первое место Дмитрия Овчинникова, на второе – Михаила Трифонова. Четыре девочки этого возраста завершили соревнования, набрав по шесть очков. Первой по дополнительным показателям была Вероника Смалева (в общем зачете она была третьей), второй – Дарья Орлова, третьей – Анна Желтова, четвертой – Татьяна Белова.

Среди юношей 2004 – 2005 годов рождения первенствовал Михаил Челебаев – 8,5 очка. У девушек этого возраста – Ангелина Устинович – 6,5 очка. Ангелина набрала столько же баллов, что и занявший третье место Артем Пронкин, но уступила по дополнительным показателям.

В старшей возрастной группе – 2002–2003 годов рождения – дополнительные показатели для определения победителей считать не пришлось. Победы одержали: среди юношей – Евгений Чебалкин, набравший семь очков, и Валентина Климанова с 4,5 очка (и десятым местом в общем с юношами зачете).

Андрей Хаджиев,

Андрей Хаджиев

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
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