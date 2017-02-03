Рязанское развитие. Игорь Сенченко

Игорь Игоревич родился в 1966 году. Жизнь его оборвалась очень рано – в 49 лет. Но за короткий срок бывший тренер-преподаватель по шахматам «СДЮСШОР «Антей» Сенченко успел сделать многое.

Игорь Игоревич окончил Рязанский государственный педагогический институт в 1989 году по специальности «История, обществоведение и английский язык», имел высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя по шахматам. Педагогический стаж Сенченко составлял 26 лет, из них 23 года он работал педагогом дополнительного образования в Рязанском городском Дворце детского творчества.

Сенченко проводил работу с группами начальной и учебно-тренировочной подготовки, осуществлял отбор и спортивную ориентацию наиболее перспективных для дальнейшего совершенствования учащихся, был нацелен на достижение спортивных результатов. Игорь Игоревич был одним из ведущих тренеров по шахматам города Рязани и региона в целом. Его воспитанники до сих пор входят в состав сборной команды Рязанской области, постоянно становятся победителями и призерами первенств и чемпионатов города и области, участвуют в полуфиналах и финалах первенств России по шахматам. В 2008 году Игорь Игоревич подготовил Антона Арсенова, занявшего 3 место на первенстве Центрального федерального округа России по шахматам среди юношей до 10 лет, в 2015 году другой воспитанник, Илья Липилин, стал чемпионом мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Четырнадцать воспитанников Сенченко имеют первый спортивный разряд, Александр Клебан и Алексей Самошин выполнили по два кандидатских балла.

Игорь Игоревич был грамотным специалистом, с энтузиазмом и преданностью относился к работе тренера-преподавателя, умел рассмотреть и развить в ребенке шахматные способности.

Игорь Игоревич уделял много внимания организации и проведению соревнований по шахматам местного уровня, способствовал развитию и популяризации шахмат среди детей и подростков города Рязани. В 2003 г. был награжден Почетной грамотой управления по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области, в 2013 году – Благодарственным письмом министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, в 2015 году – Почетным знаком «За усердие».

Андрей Хаджиев,

Андрей Хаджиев