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03.02.2017
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№20 (5307) |
Двадцать третья полоса
Игры разума
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На призы сельчан

На призы сельчан

В Назаровской средней школе Чучковского района прошли соревнования первого открытого первенства Завидовского сельского поселения по быстрым шахматам. Они посвящались Дню воинской славы России – Дню снятия блокады Ленинграда.

В турнире, который прошел по швейцарской системе в семь туров, приняли участие 17 шахматистов – взрослые и дети из Чучковского и Шиловского районов, в том числе пять девочек. По информации непосредственного участника этого турнира, Сергея Желудкова, ерахтурско-назаровское противостояние на шахматных и шашечных досках продолжается с переменным успехом уже семнадцатый год.

Тон задавали взрослые, которые в итоге расположились в верхней части таблицы:

1. Сергей Желудков (Ерахтур, Шиловский район) – 7 очков;

2. Николай Абашкин (Назаровка, Чучковский район) – 5,5 очков;

3. Андрей Десятов (Терехово, Шиловский район)

У мальчиков все три призовых места заняли назаровцы:

1. Павел Куликов (6 класс) – 4,5 очка;

2. Вадим Сурин (4 класс) – 4 очка;

3. Евгений Клюев (8 класс) – 4 очка.

Среди девочек сильнейшей была шестиклассница Назаровской школы Анастасия Бычкова, набравшая 4 очка. Столько же очков у Валентины Толкачевой (7 класс), но худшие дополнительные показатели. Третий девичий приз у четвероклассницы Даши Аксеновой из Ерахтура – 3 очка.

Андрей Хаджиев

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
Рязанское развитие. Игорь Сенченко
Турнирная хроника
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