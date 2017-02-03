Турнирная хроника

Областная общественно-политическая газета
05:59 МСК
Пятница
03 февраля 2017 года
№20 (5307)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области в городе Рыбное прошли соревнования по спортивной ловле на мормышку со льда В Рязанской области злоумышленники взламывали продуктовый магазин, ограбить его им помешал полицейский Рязанские аграрии совещаются с РоссельхозбанкомЗадачи органов местного самоуправления Рязанской области обсудили на семинаре-совещании11 лет колонии получил житель Рязанской области за убийство Рязанское отделение Фонда социального страхования сообщает: с 1 февраля увеличился размер пособий по материнству и детствуВ Рязани стартует конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества «Начало» Дзюдоист из рязанской спортшколы «Юпитер» поборется за «Большой шлем» Жителя Рязани подозревают в незаконном хранении наркотиковВ Рязани «Лада Ларгус» столкнулась с «ВАЗ-2113»Сегодня в Рязани отметили День победы в Сталинградской битве Полкило наркотиков изъяли из незаконного оборота полицейские в Рязанской области Рязанская группа ANTHiLL представит новые песниВ Рязанской области в отделениях Почты России можно выписать газеты и журналы по ценам прошлого года Сотрудники Госавтоинспекции продолжат выявлять нетрезвых водителей в Рязанской областиРязанские хоккеисты присоединились к профилактической акции «Сложности перехода»Губернатор Олег Ковалев провел встречу с начальником УФСБ РФ по Рязанской области Сергеем Ерофеевым Рязанцы могут определить самого вежливого медрегистратораЛучший работник АПК России трудится в ООО «Можары» в Рязанской областиВ Рязани ищут очевидцев летнего ДТПРязанские психологи и педагоги обсудили, как помочь людям, имеющим различные зависимости За сутки на дорогах Рязанской области произошло 60 ДТПЗа ночь с улиц Рязани вывезли больше 2000 кубометров снегаПобедитель международного конкурса пианистов сыграет в Рязани с симфоническим оркестромВ Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга
Главная страница / Новости Рязани и области
03.02.2017
Просмотров: 46
№20 (5307) |
Двадцать третья полоса
Игры разума
Версия для печати

Турнирная хроника

На своем месте

Международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин поделил 9 – 11 места на представительном турнире, закончившемся в Нидерландах.

К достижениям Дмитрия, несомненно, следует отнести победу над представителем Армении Левоном Ароняном, рейтинг которого намного выше, чем у рязанца, а также ничьи с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем соревнований американцем Уэcли Со. Среди участников турнира рейтинг рязанца был десятым. Так что итоговый результат Андрейкина оказался полностью соответствующим месту в рейтинге.

Кто сильнейший в первой лиге?

В Рязани, в городском шахматном клубе на Высоковольтной, прошли соревнования личного чемпионата региона по шахматам в I лиге 2017 года.

В турнире приняли участие 54 шахматиста из областного центра, Ряжска, Рыбного и Сапожка, в том числе пять представительниц прекрасного пола. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров.

Победил на турнире Александр Рудный с 8 очками.

2 и 3 место поделили Владимир Степовой и Анатолий Горячев, по 7 очков у каждого.

Среди женщин лучше всех выступила Мария Пивина, она на 23 месте с 4,5 очка.

Рязанцы в Крыму

Учащиеся Рязанской школы-интерната №26 приняли участие в шахматном турнире в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым.

Андрей Кузнецов занял 3 место в личном первенстве по шахматам среди детских лагерей «Артека». На первенстве шахматного клуба «Артек» – Андрей Кузнецов занял 2 место, Михаил Саввин – 3 место, Леонид Педанов – тоже 3 место. Подготовили команду старший тренер О.В. Алешин, тренер С.А. Герасин.

Вперед, «Белая ладья»!

В Чучкове состоялся турнир по шахматам «Белая ладья» в зачет 17-й Спартакиады школьников.

Игры проходили по круговой системе в 3 тура.

В командном зачете 1 место заняла ДЮСШ, 2 место – «Назаровка» и 3 место – команда «Чучково».

В личном зачете на 1-й доске победил Роман Панькин (ДЮСШ), на 2-й доске сильнейшим стал Евгений Клюев (ДЮСШ), на 3-й доске 1 место заняла Мекке Абдурахманова (Назаровка), на 4 доске первенствовала Елена Фокина (ДЮСШ).

Статья опубликована в номере 20 (5307) от 03 февраля 2017 года
На призы сельчан
Ключи от рая
80 лет Рязанской области
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Помнит сердце, не забудет никогда
В Рязани отметили День Победы в Сталинградской битве
Вячеслав Астафьев
Событие
Подспорье бизнесу
В Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга
Вячеслав Астафьев
Событие
В регионе сменился начальник ФСБ
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с вновь назначенным начальником Управления ФСБ по региону Сергеем Ерофеевым
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Неделя глазами экспертов
Событие
Рязанский госуниверситет выбрал ректора
Новым руководителем вуза стал Андрей Минаев
Татьяна Железнова
Событие
Поддержка инициатив
Приоритетная задача органов местного самоуправления
Анна Добролежа
Событие
Рекорды иеромонаха
Лучший работник АПК России трудится в ООО «Можары»
Собеседник
Дорогие сердцу встречи
Профессор рязанского вуза победила в литературном конкурсе с рассказом о соседской дружбе
Татьяна Клемешева
Читатель - газета
Ничейная территория
Читатель - газета
Письмо из редакции
Читатель - газета
Нет сдачи. Выходить или нет?
Читатель - газета
Благодарность
Читатель - газета
Стоимость набора соцуслуг увеличена
Актуально
Кино без возраста
Режиссер Юрий Грымов – о том, почему российскому зрителю старше 35 нечего смотреть в кинотеатрах
Актуально
Земле назначат справедливую цену
В Госдуме предложили изменить порядок оценки земельных участков
Люди дела
Фабрика интеллекта
Инновационные товары рождают предпринимателей нового типа
Юрий Евстифеев
Экология
Связь времен и поколений
Музей природы Окского заповедника готовится к восьмидесятилетию
Экология
Вода России
Научно-популярная энциклопедия «Вода России» открывает цикл фотоконкурсов «Времена года»
Экология
Позаботимся о пернатых
Рязанцы помогают птицам пережить зиму
Татьяна Железнова
Экология
Зеленая весна
Наталья Шалдаева, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления организационной работы администрации г. Рязани:
Общество
Конкурс грамотеев
Общество
КРАСИВО
Общество
ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Общество
ПРАВИЛЬНО
Общество
Финансовые мошенники не дремлют
Появился новый вид мошенничества с использованием мобильных мессенджеров
Спорт
Врачебный забег
В медуниверситете лыжи становятся массовым занятием
Людмила Иванова
Спорт
Проверка на прочность
Светлана Максимова
Спорт
Медальный звездопад
Победителей и призеров первенства России по джиу-джитсу чествовали в рязанском минспорта
Вячеслав Астафьев
Спорт
Афиша соревнований
Вячеслав Астафьев
Спорт
Чемпионский характер
Будущие покорители неба встретились с легендарной спортсменкой
Культура
Открывая ворота в Мещеру
В областном художественном музее начался цикл лекций об истории Солотчи
Татьяна Железнова
Культура
МЕЛОДИЯ ЗЕМНАЯ, ЗВУЧИ ВО МНЕ, ЗВУЧИ…
Владимир Хомяков
Общество
Рязанская почта объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года
Общество
На круги своя
На почте вновь принимают коммунальные платежи
Наши новости
Свой путь укладывая в строки
Поэтический вечер-портрет состоялся в Старожиловской районной библиотеке
Валентина Севостьянова
Наши новости
Твое осталось слово на земле
В Рязанской городской библиотеке им. Есенина прошел литературный вечер, посвященный творческому наследию Валентина Сафонова
Тема дня
По горячим следам
Вандалы, разгромившие памятники на Шереметьевском кладбище, предстали перед судом
Вячеслав Астафьев
Тема дня
Карать или воспитывать?
Общество в поиске действенных мер
Вячеслав Астафьев
Территория закона
Вопрос прокурору
Территория закона
За «шутку» ответят
Парламентарии предлагают усилить ответственность за ложный вызов бригад «скорой медицинской помощи» и пожарных
Игры разума
Спор юных за победу
Игры разума
Рязанское развитие. Игорь Сенченко
Точка на карте
Ключи от рая
80 лет Рязанской области
Димитрий Соколов
Вернисаж
Цвет живоносный
Выставка «В начале пути» в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» – первая после вступления С. Чушкина в Союз художников
Татьяна Клемешева
№ 20 (5307) от
03 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Помнит сердце, не забудет никогда
В Рязани отметили День Победы в Сталинградской битве
Подспорье бизнесу
В Рязани начал действовать федеральный центр телемаркетинга
В регионе сменился начальник ФСБ
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с вновь назначенным начальником Управления ФСБ по региону Сергеем Ерофеевым
Неделя глазами экспертов
Рязанский госуниверситет выбрал ректора
Новым руководителем вуза стал Андрей Минаев
Поддержка инициатив
Приоритетная задача органов местного самоуправления
Рекорды иеромонаха
Лучший работник АПК России трудится в ООО «Можары»
Дорогие сердцу встречи
Профессор рязанского вуза победила в литературном конкурсе с рассказом о соседской дружбе
Ничейная территория
Письмо из редакции
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru