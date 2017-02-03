Турнирная хроника

На своем месте

Международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин поделил 9 – 11 места на представительном турнире, закончившемся в Нидерландах.

К достижениям Дмитрия, несомненно, следует отнести победу над представителем Армении Левоном Ароняном, рейтинг которого намного выше, чем у рязанца, а также ничьи с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и победителем соревнований американцем Уэcли Со. Среди участников турнира рейтинг рязанца был десятым. Так что итоговый результат Андрейкина оказался полностью соответствующим месту в рейтинге.

Кто сильнейший в первой лиге?

В Рязани, в городском шахматном клубе на Высоковольтной, прошли соревнования личного чемпионата региона по шахматам в I лиге 2017 года.

В турнире приняли участие 54 шахматиста из областного центра, Ряжска, Рыбного и Сапожка, в том числе пять представительниц прекрасного пола. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров.

Победил на турнире Александр Рудный с 8 очками.

2 и 3 место поделили Владимир Степовой и Анатолий Горячев, по 7 очков у каждого.

Среди женщин лучше всех выступила Мария Пивина, она на 23 месте с 4,5 очка.

Рязанцы в Крыму

Учащиеся Рязанской школы-интерната №26 приняли участие в шахматном турнире в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым.

Андрей Кузнецов занял 3 место в личном первенстве по шахматам среди детских лагерей «Артека». На первенстве шахматного клуба «Артек» – Андрей Кузнецов занял 2 место, Михаил Саввин – 3 место, Леонид Педанов – тоже 3 место. Подготовили команду старший тренер О.В. Алешин, тренер С.А. Герасин.

Вперед, «Белая ладья»!

В Чучкове состоялся турнир по шахматам «Белая ладья» в зачет 17-й Спартакиады школьников.

Игры проходили по круговой системе в 3 тура.

В командном зачете 1 место заняла ДЮСШ, 2 место – «Назаровка» и 3 место – команда «Чучково».

В личном зачете на 1-й доске победил Роман Панькин (ДЮСШ), на 2-й доске сильнейшим стал Евгений Клюев (ДЮСШ), на 3-й доске 1 место заняла Мекке Абдурахманова (Назаровка), на 4 доске первенствовала Елена Фокина (ДЮСШ).