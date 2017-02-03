предлагают ужесточить наказание за растление детей

Серьезное предложение сделала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, председатель Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина. Как сообщает «Российская газета», Мизулина предложила ужесточить наказание за растление детей – вплоть до пожизненного заключения. Волну негодования поднял вопиющий случай, который произошел недавно: в одной из столичных школ жертвами домогательств стали не меньше 15 учеников. СКР сейчас проверяет факты.

«Когда Дума рассматривала небезызвестный «антипедофильский законопроект», мы предлагали ввести в уголовное законодательство норму об ужесточении ответственности за подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют. Например, когда сексуальное растление осуществляется родителями, педагогами, то есть теми людьми, с которыми дети проводят большое количество времени и которые входят в круг доверенных лиц для ребенка. Тогда эту поправку не пропустили. Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект», – заявила корреспонденту «РГ» сенатор. Мизулина напомнила о законопроекте, который ждет рассмотрения в Думе. Речь идет о снятии ограничения, связанного со сроками давности по преступлениям педофилов. Судебное разбирательство по таким делам идет долго. И даже если вина установлена, правоохранители были вынуждены освобождать преступника по истечении срока давности. Педофилы пользуются этим, скрываясь и затягивая следствие. Наличие срока давности работает на них, подчеркнула зампред комитета.

В Рязанской области также был ряд прецедентов, касающихся темы растления несовершеннолетних. Так, совсем недавно жителя рабочего поселка Кадом суд признал виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. Согласно информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, 30-летний мужчина с декабря 2015-го по январь 2016 года в одной из социальных сетей в Интернете завел переписку с 11-летней девочкой из другого региона. Сначала он вошел в доверие к ребенку, а затем, пренебрегая морально-нравственными нормами, стал вести переписку на сексуальные темы. В процессе переписки взрослый мужчина отправлял малолетней и получал от нее интимные фотографии, а также склонял ребенка к имитации сексуальных действий. Боясь потерять доверие «друга», девочка беспрекословно выполняла его просьбы. Нормальное психологическое развитие ребенка и ее право на половую неприкосновенность были нарушены, а такая переписка повлекла расстройство ее психосексуального развития (тяжкий вред здоровью человека). Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей), и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По материалам «Российской газеты»