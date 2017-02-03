Вопрос прокурору

«Подскажите, какое наказание предусмотрено за отказ от лечения от наркомании, если лечение было назначено судом?

Андрей Мерзлов, Рязань».

Отвечает помощник прокурора Московского района Рязани А.К. Котиков:

– Согласно ст. 6.9.1 КоАП РФ, уклонение от прохождения лечения от наркомании гражданином, на которого судом возложена обязанность его пройти, влечет наложение административного штрафа в размере от 4-х до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Человека можно считать уклоняющимся от прохождения лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, если он не посещает или самовольно покинул медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации, либо не выполнил более 2-х раз предписания лечащего врача.

«Подскажите, с какого возраста ребенку могут назначить штраф и обязаны ли его оплачивать родители?

Евгения Ленеева, Рязань».

Согласно ст.2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Штраф может назначаться в качестве наказания, как правило, в том случае, если у несовершеннолетнего есть самостоятельный заработок или имущество. В том случае, если самостоятельного заработка у ребенка нет, согласно ч.2 ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф взыскивается с его родителей или законных представителей.

Родители обязаны оплатить выписанный ребенку штраф, в противном случае, согласно ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и их могут привлечь к ответственности за неуплату административного штрафа в срок, установленный законом. И уже родителям нарушителя будет грозить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

По материалам сайта прокуратуры Рязанской области